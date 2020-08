లేఖాస్త్రంపై స్పందించిన కాంగ్రెస్‌ నేత ఆనంద్‌ శర్మ

న్యూఢిల్లీ : తాము అసమ్మతి వాదులం కాదని, పార్టీకి పూర్వవైభవం కోరుకునే ప్రతిపాదకులమని కాంగ్రెస్‌ నేత ఆనంద్‌ శర్మ అన్నారు. సంస్థాగతగా మార్పు కోరుతూ పక్షం రోజుల క్రితం పార్టీ అధినేత్రి సోనియాగాంధీకి సీనియర్‌ నాయకులు లేఖ రాసిన విషయం తెలిసిందే. లేఖలో సంతకాలు చేసిన 23 మంది సీనియర్‌ నేతల్లో ఒకరైన ఆనంద్ శర్మ తమ ఉద్దేశాన్ని ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పష్టం చేశారు. పార్టీ శ్రేయస్సు కోసం, దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై భాగస్వామ్య ఆందోళనలను పార్టీకి తెలిపేందుకే తమ ఉద్దేశమన్నారు. పార్టీ అధిష్టానాన్ని సవాల్‌ చేయడం కాదని, పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నమని రాజ్యసభ సభ్యుడు వివేక్‌ తన్కా చేసిన ట్వీట్‌కు ఈ విధంగా స్పందించారు. తమ మనసులో పార్టీకి మేలును కోరుకుంటూ లేఖ రాశామని, దేశంలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న భాగస్వామ్య ఆందోళనలు, రాజ్యాంగం, మౌలిక విలువలపై కొనసాగుతున్న స్థిరమైన దాడిని పార్టీకి తెలియజేడమే తమ ఉద్దేశమన్నారు.

బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు భార‌కు బలమైన ప్రతిపక్షం అవసరమని, చిత్తశుద్ధితో పార్టీ పూర్వవైభవానికి సూచనలే కానీ.. అసమ్మతి కాదన్నారు. కాంగ్రెస్‌ సీడబ్ల్యూసీ సమావేశం సందర్భంగా సీనియర్‌ నాయకులు సోనియాగాంధీకి లేఖలు రాయడం, సోమవారం సమావేశం జరుగనుండగా.. ముందు రోజు బహిర్గతం కావడంపై మీటింగ్‌లో చర్చ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో సీనియర్‌ నేతలపై తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని, బీజేపీతో కుమ్మక్కై లేఖ రాసినట్లుగా ఉందని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసినట్లుగా వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో సీనియర్‌ నేతలు ఆజాద్‌, కపిల్ సిబల్‌ స్పందించారు. ఈ క్రమంలో తాను బీజేపీతో కుమ్మక్కయ్యారని అనలేదని రాహుల్ సిబల్‌తో చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఆనంద్‌ శర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.



లోకల్ టు గ్లోబల్.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్లో. నమస్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

Well said. The letter was written with the best interest of the party in our hearts and conveying shared concerns over the present environment in the country and sustained assault on the foundational values of the constitution. https://t.co/SoH725j5Ve