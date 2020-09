భోపాల్: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఖాళీగా ఉన్న‌ 27 అసెంబ్లీ స్థానాల‌కు త్వ‌ర‌లో ఉప ఎన్నిక‌లు జ‌రుగ‌నున్నాయి. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌తోపాటు దేశ‌వ్యాప్తంగా వివిధ‌ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 64 అసెంబ్లీ స్థానాలు, ఒక లోక్‌స‌భ స్థానం ఉప ఎన్నిక‌ల‌కు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం ఇప్ప‌టికే చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టింది. సోమ‌వారం ఉప ఎన్నిక‌ల‌ షెడ్యూల్ విడుద‌ల చేయనున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఈ నేప‌థ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలోని మొత్తం 27 ఖాళీ స్థానాల‌కుగాను తొమ్మిది స్థానాల‌కు అభ్య‌ర్థుల‌ను ఖ‌రారు చేసింది.



కాంగ్రెస్ ప్ర‌క‌టించిన జాబితా ప్ర‌కారం.. జౌరా నుంచి పంక‌జ్ ఉపాధ్యాయ‌, సుమ‌వాలి నుంచి అజాబ్ కుశ్వాహ‌, గ్వాలియ‌ర్ ఈస్ట్ నుంచి స‌తీశ్ సిక‌ర్‌వార్‌, పోహ్రీ నుంచి హ‌రివ‌ల్ల‌భ్ శుక్లా, ముంగౌలీ నుంచి క‌న్హ‌య్య రామ్ లోధీ, సుర్ఖి నుంచి పారుల్ సాహు, మంద‌ట నుంచి ఉత్త‌మ్‌రాజ్ నారాయ‌ణ్ సింగ్‌, బ‌ద్న‌వార్ నుంచి అభిషేక్ సింగ్ టింకూ, సువ‌సార నుంచి రాకెశ్ పాటిద‌ర్ బ‌రిలో దిగ‌నున్నారు. ‌‌

Congress issues list of nine candidates for the upcoming by-election to Madhya Pradesh Legislative Assembly. pic.twitter.com/3ACGsDV04F