జైపూర్‌ : రాజస్థాన్‌లోని అన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్‌ కమిటీలు, బ్లాక్‌ కాంగ్రెస్‌ కమిటీలను తక్షణమే రద్దు చేయాలని ఏఐసీసీ నిర్ణయించిందని ఆల్‌ ఇండియా కాంగ్రెస్‌ కమిటీ జనరల్‌ సెక్రెటరీ అవినాశ్‌ పాండే బుధవారం తెలిపారు. త్వరలోనే అన్ని కమిటీలను నియమించనున్నట్లు ట్విట్టర్‌ వేదిక ప్రకటించారు. సచిన్ పైలట్‌ను రాజస్థాన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ యూనిట్ చీఫ్‌గా తొలగించిన మరుసటి రోజు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అంతకు ముందు రాజస్థాన్‌లో పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జి పాండే మాట్లాడుతూ ‘పార్టీలో పైలట్ కోసం తలుపులు మూసివేయలేదు. దేవుడు అతనికి జ్ఞానం ఇస్తాడు. అతను తన తప్పును అర్థం చేసుకుంటాడు. అతను బీజేపీ ఉచ్చు నుంచి బయట పడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అన్నారు. మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సచిన్‌ పైలట్‌ ముఖ్యమంత్రి అశోక్‌ గెహ్లాట్‌పై తిరుగుబాటు చేసి.. కాంగ్రెస్‌ నిర్వహించిన రెండు శాసనసభా పక్ష సమావేశాలకు గైర్హాజరు కావడంతో పార్టీలో గందరగోళం నెలకొంది. ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసేందుకు బీజేపీ కుట్ర పన్నిందని మంత్రి ప్రతాప్‌సింగ్‌ ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం తన ఐదేళ్ల పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంటుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

తాను బీజేపీలో చేరబోనని సచిన్‌ చేసిన ప్రకటనపై స్పందించారు. ఇది మంచి విషయమని, ఆయన సోనియాగాంధీని కలిసి తన అభిప్రాయాన్ని తెలుపాలని సూచించారు. ఇదిలా ఉండగా పార్టీ విప్‌ను విస్మరించినందుకు పైలట్‌తో పాటు 18 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలకు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ సీపీ జోషి బుధవారం నోటీసులిచ్చారు. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ మహేష్ జోషి ఫిర్యాదుపై ఆయన ఈ నోటీసులు జారీ చేసి, 17వ తేదీలోగా సమాధానం ఇవ్వాలని కోరారు.

AICC has decided to dissolve all the District Congress Commities and Block Congress Committees of Rajasthan Pradesh with immediate effect. The process of formation of new committees will begin soon.