ప్రధాని మోదీకి కాంగ్రెస్‌ చీఫ్‌ సోనియాగాంధీ లేఖ

ఢిల్లీ : పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలపై కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు సోనియాగాంధీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి లేఖ రాశారు. చరిత్రలో ఎన్నడూలేని విధంగా ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్నాయన్నారు. ఇది ప్రజలకు భరించరానిదిగా ఉందన్నారు. ఏ ప్రభుత్వమైన ఇటువంటి అనాలోచిత చర్యను సమర్ధించుకోగలదో తాను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానన్నారు. వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరారు.



"I fail to understand how any government can justify such thoughtless and insensitive measures directly at the cost of our people."



- Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi on rising fuel prices. pic.twitter.com/qqBV1Lj0RM