ఢిల్లీ : కరోనా వైరస్‌ విజృంభన కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ను విధించిన సంగతి తెలిసిందే. వైరస్‌ వ్యాప్తి నిరోధానికి వాయు, జల, రోడ్డు రవాణా సదుపాయాల సేవలను బంద్‌ చేశారు. వేల సంఖ్యలో ఆకాశయానం చేసే విమానాలు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పార్కింగ్‌ ప్రదేశాలకే పరిమితమయ్యాయి. వాణిజ్య, దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను రద్దు అవడంతో ఆయా విమానాశ్రయంల్లోనే విమానాలు సేదతీరుతున్నాయి. వివిధ విమానయాన సంస్థలకు చెందిన వాణిజ్య, ప్రయాణికుల విమానాలు ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పదుల సంఖ్యలో పార్కింగ్‌ ప్రదేశంలో పార్క్‌ చేసి ఉన్నాయి.



