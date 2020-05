భూప్ర‌పంచంపై త‌ల్లి ప్రేమ క‌న్నా గొప్ప‌దేది లేద‌ని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. మాన‌వాళితోపాటు అన్ని జీవ‌రాశుల‌కు ఇది వ‌ర్తిస్తుంది. త‌న పిల్ల‌ల‌ను కంటికి రెప్ప‌లా కాపాడుకునేందుకు త‌ల్లి ఎంత క‌ష్ట‌మైన భ‌రిస్తుంది. కొలుగో క్షీర‌దం (ఎగిరే లెమూర్స్ ) త‌న బిడ్డ‌ను ఎంతలా కాపాడుకుంటుందో ఈ వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది.

కొలుగో చెట్టుకు త‌ల‌క్రిందులుగా వేలాడుతూ..త‌న దేహంపై ఉన్న తొడుగులాంటి చ‌ర్మాన్ని గొడుగులా విప్పి..ఆ తొడుగులో బిడ్డ‌ను ర‌క్షించుకుంటోంది. ప్ర‌కృతిలో క‌నిపించే ఎన్నో అద్బుతాల్లో కొలుగో త‌న బిడ్డను కాపాడుకుంటున్న ఈ దృశ్యం కూడా ఒక‌టని చెప్పొచ్చు.

Of all the forces on #earth, #mothers love is strongest. A #Colugo mom with her baby. This is not nest. This is #mother herself. They are often called as flying lemurs also because of this blanket like membrane. A great baby blanket. Amazing nature. VC Lin. pic.twitter.com/Kh6zZTG5PF