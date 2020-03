న్యూఢిల్లీ : రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌, ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ హోలీ పండుగ దేశ ప్రజల్లో సంతోషం తీసుకువస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా హోలీ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రంగుల్లో యూత్‌ మునిగితేలుతున్నారు.



Wishing everyone a #HappyHoli! The festival of colours, Holi is a celebration of spring and fraternity in our society. May it bring peace, joy and prosperity to everyone’s life.