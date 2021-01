ఉత్తర భారతంపై చలిపంజా.. ఢిల్లీని కమ్మేసిన పొగమంచు

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ సహా ఉత్తర భారత్‌పై చలి పంజా విరుసురుతోంది. దాదాపు అన్ని నగరాలను పొగమంచు కమ్మేసింది. పర్వత ప్రాంతాల్లో హిమపాతం నిలిచిపోయినా... మైదాన ప్రాంతాల్లో గడ్డకట్టే చలి ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్‌లో శుక్రవారం ఉదయం 5.30గంటలకు 7.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉష్ణోగ్రత నమోదైందని వాతావరశాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. అదే సమయంలో పాలంలో పాదరసం 10 డిగ్రీలుగా నమోదైందని చెప్పింది. హర్యానాలోని నార్నాల్‌లో నిన్న కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 1.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. దట్టమైన పొగమంచు ఢిల్లీతో సహా అనేక ప్రాంతాలను కప్పివేసింది. దీంతో దృశ్యమానత తగ్గడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

వాతావరణశాఖ వివరాల ప్రకారం.. ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌తో పాటు హర్యానా, రాజస్థాన్‌, పంజాబ్‌, చండీగఢ్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌, బిహార్‌, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని హిమాలయ ప్రాంతం, అసోం, త్రిపురలో దట్టమైన పొగమంచు ఆవరించి ఉంది. పొగమంచు ప్రభావం రైల్వేపై తీవ్రంగా ఉంది. నార్త్‌ రైల్వేలో సుమారు 14 రైళ్లు నిర్ణీత సమయం కంటే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ఒక్కో రైలు నాలుగైదు గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తోందని అధికారులు చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఢిల్లీలో వాయుకాలుష్యం కొనసాగుతోంది. గాలి నాణ్యత సూచి (ఎక్యూఐ) ఉదయం 431గా నమోదైందని సఫర్‌ తెలిపింది. రాబోయే రెండు రోజులు ఉత్తరభారతంలో చలి తగ్గదని వాతావరణశాఖ ఒక బులిటెన్‌లో తెలిపింది.

కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. వచ్చే రెండు రోజుల పాటు హర్యానా, ఢిల్లీ, చండీగఢ్‌, బీహార్, ఉత్తర ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్‌లో కోల్డ్ వేవ్ కొనసాగుతుందని ఐఎండీ తెలిపింది. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకల్, కేరళ, మహే, లక్షద్వీపాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. ఇదిలా ఉండగా.. శ్రీనగర్‌లోని ప్రఖ్యాత దాల్‌ సరస్సు గడ్డకట్టింది. 1991 తర్వాత తొలిసారిగా మైనస్ 8.4 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు చేరగా.. సరస్సు నీరంతా గడ్డకట్టుకుపోయింది.

Delhi: Fog engulfs parts of the national capital; visuals from near Anand Vihar (pic 1&2) and Singhu border (pic 3&4). pic.twitter.com/Bg8XekYp42