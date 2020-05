ఢిల్లీవాసుల నుంచి సూచనలు ఆహ్వానించిన సీఎం కేజ్రీవాల్‌

ఢిల్లీ : ఢిల్లీవాసుల నుంచి ఆ రాష్ట్ర సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ సలహాలు, సూచనలు ఆహ్వానించారు. లాక్‌డౌన్‌ ఈ నెల 17వ తేదీతో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో 17వ తేదీ అనంతరం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త చర్యలు, మీకేం కావాలో ప్రజలుగా మీ అభిప్రాయాలను తెలపాల్సిందిగా పేర్కొన్నారు. రేపు సాయంత్రం 5 గంటల లోపు సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. 1031 నంబర్‌కు కాల్‌ చేయడం ద్వారా గానీ, 88000 07722 నంబర్‌కు వాట్సప్‌ చేయడం ద్వారా గానీ లేదా [email protected] కు మెయిల్‌ చేసి తెలుపొచ్చన్నారు.



#WATCH I want to ask the people of Delhi to send their suggestions on what they want post May17. You can send in your suggestions by 5pm tomorrow on the number 1031 , WhatsApp no. 8800007722 or e-mail at [email protected]: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/LZsAyBHMn7