హైద‌రాబాద్‌: ముఖ్య‌మంత్రి కల్వ‌కుంట్ల చంద్ర‌శేఖ‌ర్‌రావుకు వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్య‌మంత్రులు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. ఢిల్లీ ముఖ్య‌మంత్రి అర‌వింద్ కేజ్రివాల్‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి శివ‌రాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌, క‌ర్ణాట‌క ముఖ్య‌మంత్రి బీఎస్ యెడియూర‌ప్ప, త్రిపుర ముఖ్య‌మంత్రి విప్ల‌వ్‌దేవ్ కుమార్ త‌దిత‌రులు ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా సీఎం కేసీఆర్‌కు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ చెప్పారు. ఆయన క‌ల‌కాలం ఆయురారోగ్యాల‌తో వ‌ర్ధిల్లాల‌ని ఆకాంక్షించారు. మాతా త్రిపురసుంద‌రి ఆశీర్వాదంతో కేసీఆర్ ఆరోగ్యంగా, సుఖ‌సంతోషాల‌తో ఉండాల‌ని త్రిపుర సీఎం ట్వీట్ చేశారు.



Birthday greetings to Telangana CM Shri K Chandrasekhar Rao ji. Wishing for your happy and healthy life. @TelanganaCMO — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2021

Warm birthday greetings to Telangana Chief Minister Shri K.Chandrashekar Rao garu. I pray for your good health and long life. — B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) February 17, 2021

Warmest Birthday Greetings to CM of Telangana Sri K Chandrashekar Rao ji. May Maa Tripurasundari bless him with a long life filled with good health and success. pic.twitter.com/ii2cuvqNlU — Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) February 17, 2021