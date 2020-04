పంజాబ్ : క‌రోనాను నియంత్రించేందుకు లాక్ డౌన్ ను పొడిగిస్తున్న‌ నేప‌థ్యంలో..దేశ ప్ర‌జ‌లంతా స‌హ‌క‌రించాల‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ కోరిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే పంజాబ్ లో లాక్ డౌన్ కొనసాగుతుండ‌గా..కొంత‌మంది చిల్ల‌ర వ్యాపారులు రూల్స్‌ను పట్టించుకోవ‌డం లేదు. ఫిరోజ్ పూర్ ప్రాంతంలోని సిర్కి బ‌జార్ లో మాత్రం కొంద‌రు త‌మ షాపుల‌ను మూసివేయ‌లేదు.

పోలీసులు అక్క‌డికి వెళ్లి రూల్స్ కు విరుద్ధంగా నడిపిస్తోన్న దుకాణాలు మూసేయాల‌ని చెప్పారు. కానీ పోలీసుల ఆదేశాల‌ను లెక్క‌చేయ‌కుండా షాపు య‌జ‌మానులు పోలీసుల‌కు ఎదురుతిరిగారు. దీంతో పోలీసులు, షాపు య‌జ‌మానుల‌కు మ‌ధ్య ఘ‌ర్ష‌ణ వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొంది.

#WATCH Punjab: Clash broke out between Police personnel & shopkeepers in Sirki Bazar area of Firozpur yesterday, allegedly after Police asked locals to close shops and follow #CoronavirusLockdown guidelines. pic.twitter.com/i5mPeaEeFU