అంబాలా: హ‌ర్యానాలో లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతున్న నేప‌థ్యంలో..అంత్య‌క్రియ‌ల విష‌యంలో పోలీసులు, స్థానికుల‌కు మ‌ధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. అంబాలాలోని చంద్‌పుర‌లో ఓ వృద్దురాలు మృతి చెందింది. వృద్దురాలి అంత్య‌క్రియ‌లు నిర్వ‌హించేందుకు కుటుంబ‌స‌భ్యులు ఏర్పాట్లు చేశారు. అంత్య‌క్రియ‌ల‌కు చాలా మంది హాజ‌ర‌య్యారు. చ‌నిపోయిన వృద్దురాలికి క‌రోనా సోకి ఉండ‌వచ్చని భావించిన పోలీసులు..



అంత్య‌క్రియ‌లు నిర్వ‌హించే ప్ర‌దేశానికి వెళ్లారు. ఎక్కువ మంది జ‌నాలుండ‌టంతో వెళ్లిపోవాల‌ని పోలీసులు సూచించ‌డంతో..స్థానికులు విన‌లేదు. దీంతో పోలీసులు, స్థానికుల‌కు మ‌ధ్య ఘ‌ర్ష‌ణ వాతావ‌ర‌ణ నెల‌కొంది. స్థానికుల‌ను పోలీసులు చెద‌ర‌గొట్టారు.

#WATCH Haryana: A clash broke out between police & locals after the body of an elderly woman, possibly infected with #COVID19, was brought to the designated cremation ground in Chandpura, Ambala. (27.04.20) pic.twitter.com/BQEXHOAkxx