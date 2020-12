న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (సీఐఎస్‌ఎఫ్‌)కు చెందిన 8 శునకాలు పదవీ విరమణ చేశాయి. పదేండ్ల పాటు సేవలందించిన లిల్లీ, జెన్సీ, రోజీ, బ్లాకీ, పుస్టీ, లూసీ, ట్వీకీ, మినీకి గురువారం అధికారికంగా వీడ్కోలు పలికారు. విధ్వంస నిరోధక తనిఖీలు, ఢిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లలో మాక్ డ్రిల్స్, ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యక్రమాల్లో ఈ శునకాలు అందించిన సేవలను అధికారులు ప్రశంసించారు. వాటికి మెడల్స్‌తోపాటు ప్రశంసా పత్రాలను బహూకరించారు. అనంతరం ఈ శునకాలకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని తినిపించారు.



#WATCH #WATCH CISF's eight canine members- Lilly, Jency, Rosy, Blacky, Pusty, Lucy, Tweeky & Mini officially retired from duty today after 10 yrs of service during which they conducted anti-sabotage checks, participated in mock drills&anti-terror sweeping exercises at Delhi Metro pic.twitter.com/Y2Wze0rIui