ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్‌ శిథిలాలను తరలించిన చినూక్

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్‌నాథ్ ఆలయం సమీపంలో కూలిన భారత వాయుసేన (ఐఏఎఫ్‌)కు చెందిన ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్‌ శిథిలాలను చినూక్‌ హెలికాప్టర్‌ ద్వారా శనివారం తరలించారు. 2018లో ఈ ఆలయం సమీపంలోని హెలీప్యాడ్‌ వద్ద ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్‌ ల్యాండ్‌ అవుతుండగా ఇనుప గిర్డర్‌కు ఢీకొని కూలిపోయింది. ఈ సందర్భంగా హెలికాప్టర్‌కు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో పైలట్‌కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. నాటి నుంచి ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్‌ శిథిలాలు అక్కడే ఉన్నాయి.



మరోవైపు ఐఏఎఫ్‌కు చెందిన అధికారులు ఇటీవల కేదార్‌నాథ్‌ ఆలయం సమీపంలో పడి ఉన్న ఎంఐ హెలికాప్టర్‌ శిథిలాలను పరిశీలించారు. దానిని అక్కడి నుంచి తరలించాలని నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్మీకి చెందిన చినూక్‌ హెలికాప్టర్‌ శనివారం కేదార్‌నాథ్‌ ఆలయం సమీపంలోని హెలీప్యాడ్‌కు చేరుకున్నది. అక్కడ ఉన్న ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్‌ శిథిలాలను సమీప ఎయిర్‌ బేస్‌కు తరలించింది. అధికారులు ఈ వీడియోను విడుదల చేయడంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH: A Chinook helicopter takes off from a helipad in Kedarnath shrine with the debris of Indian Air Force's MI-17 helicopter which had met with an accident in 2018. pic.twitter.com/IzsjU6MVXZ