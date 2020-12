హైద‌రాబాద్‌: తాజా‌గా కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం 43 మొబైల్ యాప్‌ల‌ను నిషేధించిన విష‌యం తెలిసిందే. దీనిపై డ్రాగ‌న్ దేశం చైనా రియాక్ట్ అయ్యింది. యాప్‌ల‌ను నిషేధిస్తూ భార‌త్ వేస్తున్న అడుగుల‌ను నిర్ద్వందంగా వ్య‌తిరేకిస్తున్న‌ట్లు చైనా పేర్కొన్న‌ది. జాతీయ భ‌ద్ర‌త సాకుతో త‌మ యాప్‌ల‌ను నిషేధించ‌డం స‌రికాదు అని చైనా అభిప్రాయ‌ప‌డింది. మంగ‌ళ‌వారం బ్యాన్ చేసిన 43 యాప్‌ల్లో ఎక్కువ శాతం చైనా యాప్‌లే ఉన్నాయి. భార‌త సార్వ‌భౌమాధికారం, స‌మ‌గ్ర‌త‌, ర‌క్ష‌ణ‌, భ‌ద్ర‌త‌కు ఈ యాప్‌ల‌ వ‌ల్ల ముప్పు వాటిల్లుతోందంటూ ప్ర‌భుత్వం పేర్కొన్న విష‌యం తెలిసిందే. చైనా ప్ర‌తినిధి జీ రాంగ్ దీనిపై ఓ ప్ర‌ట‌క‌న చేశారు. చైనాతో లింకున్న మొబైల్ యాప్‌ల‌ను నిషేధించ‌డానికి జాతీయ భ‌ద్ర‌త అనే కార‌ణాన్ని భార‌త్ ప‌దేప‌దే వేలెత్తి చూప‌డ‌డం స‌రికాదు అని, దాన్ని తాము వ్య‌తిరేకిస్తున్నామ‌ని చైనా ప్ర‌తినిధి జీ రాంగ్ తెలిపారు. అంత‌ర్జాతీయ మార్కెట్ కంపెనీల‌కు నిష్పాక్షిక‌, విచ‌క్ష‌ణ‌ర‌హిత, స‌మ‌మైన వాతావ‌ర‌ణాన్ని క‌ల్పించాల‌ని భార‌త్‌ను జీ రాంగ్ కోరారు. చైనా కంపెనీల ప‌ట్ల ఇత‌ర దేశాలు అంత‌ర్జాతీయ చ‌ట్టాల‌ను అమలు చేస్తే బాగుంటుంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

ఇన్ఫ‌ర్మేష‌న్ టెక్నాల‌జీ చ‌ట్టం సెక్ష‌న్ 69ఎ కింద 43 యాప్‌ల‌ను నిషేధించిన‌ట్లు ఎల‌క్ట్రానిక్స్‌, ఇన్ఫ‌ర్మేష‌న్ టెక్నాల‌జీ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్ల‌డించింది. ఇండియ‌న్ సైబ‌ర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేష‌న్ సెంట‌ర్ ఇచ్చిన స‌మాచారం మేర‌కు ఈ యాప్‌ల‌కు యాక్సెస్‌ను బ్లాక్ చేస్తూ స‌ద‌రు మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ఏడాది జూన్‌లో 59, సెప్టెంబ‌ర్‌లో మ‌రో 118 యాప్‌ల‌ను కూడా నిషేధించిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

#China firmly opposes #Indian side’s repeated use of "national security” as excuse to prohibit #MobileAPPs with Chinese background. Hope India provides fair,impartial&non-discriminatory biz environ for all market players,& rectify discriminatory practices. https://t.co/hPqSHT7NLF pic.twitter.com/zD4FhajYt1