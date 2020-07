త‌ల్లి ప్రేమ‌కు ప‌రిమితులు, హ‌ద్దులుండ‌వు. జాతి ఏదైనా త‌ల్లి ప్రేమ త‌ల్లిదే. అన్ని జంతువుల‌ను చంపి, చీల్చుకొని తినే సింహాలు అంటే అంద‌రికీ భ‌య‌మే. వాటికి ఏదైనా హాని జ‌రిగినా ఏం కాదులే అనుకుంటారు. అలాంటిది త‌ల్లికి దూర‌మైన సింహం పిల్ల‌ను చేర‌దీసిందో చింపాంజీ. ఈ రెండింటికీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు. 'ఆక‌లితో ఉన్న ప‌సిపిల్ల‌ను ఆదుకోవ‌డానికి బంధం కావాలా? మ‌న‌సు ఉంటే స‌రిపోదు' అనుకున్న‌దో ఏమో చింపాంజీ. పాల‌డ‌బ్బాతో సింహం పిల్ల‌‌కు పాలు ప‌ట్టిస్తున్న‌ది. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ అధికారి సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

పాలు ప‌ట్టిస్తూనే త‌ల నిమురుతూ నుదిటి మీద చింపాంజీ ముద్దు పెట్టుకోవ‌డాన్ని వీడియోలో చూడొచ్చు. 'చివ‌ర్లో పెంపుడు త‌ల్లి ముద్దు' అనే శీర్షిక‌తో నందా షేర్ చేశారు. ల‌క్ష‌కు పైగా ఈ వీడియోను వీక్షించారు. అంతేకాదు 8 వేల లైక్స్ కూడా సంపాదించుకున్న‌ది. 'ఈ వీడియో చూసి నా గుండె క‌రిగిపోయింది'. 'త‌ల్లి ప్రేమ‌ను వెల క‌ట్ట‌లేం' అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

The kiss of the foster mother at the end ???? pic.twitter.com/ewFesNU1AY