న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ ముఖ్య‌మంత్రి అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ ఆదివారం 52వ జ‌న్మ‌దినాన్ని జ‌రుపుకున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న భార్య సునీతా కేజ్రీవాల్‌తో క‌లిసి హ‌నుమాన్ టెంపుల్‌లో కేజ్రీవాల్ ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు చేశారు. ఢిల్లీ సీఎంకు ఆల‌య అర్చ‌కులు తీర్థ‌ప్ర‌సాదాలు అంద‌జేసి ఆశీర్వ‌దించారు.



అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్‌కు ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ ట్విట్ట‌ర్ వేదికగా జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఆయురారోగ్యాల‌తో, సంపూర్ణ జీవితం గ‌డ‌పాల‌ని మోదీ ప్రార్థించారు. ఆప్ నేత‌ల‌తో పాటు కార్య‌క‌ర్త‌లు కేజ్రీవాల్‌కు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal offers prayers at Hanuman Temple in Connaught Place along with his wife Sunita Kejriwal, on his birthday today. pic.twitter.com/uDVKYw6GkX