పాటలు పాడే వేణువు సిద్ధం చేసిన గిరిజనుడు.. వీడియో

రాయ్‌పూర్‌ : ఫ్లూట్‌ను నోటి ముందు పెట్టుకుని ఊదడం ద్వారా మంచి సంగీతాన్ని అందివ్వొచ్చు. అలాకాకుండా, కేవలం చేతులతో ఊపడం ద్వారా వినసొంపైన సంగీతం వినిపించే అవకాశాలు ఉంటాయా? ఉండనే ఉండవు.. అని మీ సమాధానం వస్తుంది. కానీ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఓ ఆదివాసి ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపాడు.



ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని నారాయణపూర్‌ జిల్లాకు చెందిన మణిరాం మండావి అనే యువకుడు.. ఫ్లూట్స్‌ తయారుచేసి అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈయన చేతుల్లో తయారైన ఫ్లూట్లు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ఎందరో నెటిజెన్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి సంగీత పరికరాలు మనం ఎక్కడూ చూసి ఉండం. మణిరాం చేతిలో జీవం పోసుకుని కమ్మటి రాగం తీస్తున్న వేణువుల వీడియోను ఆర్కైవ్‌ ఆఫ్‌ రూరల్‌ ఇండియా ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేయడంతో ఎంతో మందిని ఆకర్శించింది. ‘ఈ స్వింగింగ్ ఫ్లూట్స్‌ మంచి సంగీతాన్ని అందిస్తాయి. అదేవిధంగా బతుకుదెరువు కోసం అడవిలోకెళ్లిన వాళ్ల చేతిలో ఆయుధంలా మారి క్రూర జంతువులు దాడి చేయకుండా తప్పించుకునేందుకు అవకాశం ఉన్నది. ఈ ఫ్లూట్లను అలాఅలా గాల్లో తిప్పితే వాటి నుంచి వైవిధ్యమైన సంగీతం బయటకు రావడంతో జంతువులు పారిపోతాయి’ అని చెప్తున్నాడు మణిరాం.

రకరాకల వెదురుతో అందమైన వేణువులను తయారుచేస్తున్న మణిరాం.. వీటిని అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అడవిలో లభించే మంచి వెదురును సేకరించి.. పాటలుపాడే వేణువులను సిద్ధం చేస్తున్నాడు. నానాటికి అడవులు తగ్గిపోతున్నాయని మణిరాం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. గతంలో మా రాష్ట్రంలో ధట్టమైన చెట్లతో ఎంతో పెద్ద అడవి ఉండేదని.. ప్రస్తుతం ఇలా బక్కపలుచగా తయారైందని చెప్పాడు. పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే ఇక వేణువులు తయారుచేయడం సాధ్యం కాదని విచారంగా చెప్తున్నాడు ఆయన. ఈ స్వింగింగ్‌ ఫ్లూట్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో వేల సంఖ్యలో వ్యూస్‌ వస్తున్నాయి.

The ingenuity of the indigenous people.



