జీవితంలో అత్యంత విలువైన విషయాలు అవే...

టీమిండియా డ్యాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ వీరేంద్రసెహ్వాగ్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ వీడ్కోలు పలికి ఏండ్లు గడుస్తున్నాయి. అయినా ఆయన్ను అభిమానించేవారు చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే సెహ్వాగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టీవ్‌గా ఉంటారు. ఎప్పటికప్పుడు తన అప్‌డేట్స్‌ను ట్విట్టర్‌లో అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకోవడంతో పాటు పలు సామాజిక అంశాలను కూడా షేర్‌ చేస్తుంటారు. తాజాగా బుధవారం ఆయన ఓ దివ్యాంగ వ్యక్తి తన కూతురికి కొత్త డ్రెస్‌ బహుమతిగా ఇచ్చి.. ఫొటో తీస్తూ సంబుర పడుతున్న చిత్రాన్ని ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.



‘జీవితంలో అత్యంత విలువైన విషయాలు ఇవి. ఒక తండ్రి తన కుమార్తెకు కొత్త దుస్తులు బహుమతిగా ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె చిత్రాన్ని సెల్‌ఫోన్‌లో క్లిక్‌ చేస్తున్నారు. అమాయకత్వం, ప్రేమ మరియు సరళమైన విషయాలు అందమైన జీవితానికి నిదర్శనం’ అని ఆ ఫొటోకు ట్యాగ్‌ను జతచేశారు.

The most precious things in life. A father clicking a picture of her daughter after gifting her a new dress.

Struggles Innocence, Love and Cherishing the simple things= A very beautiful life. pic.twitter.com/aQL4t2Mmru