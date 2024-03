March 30, 2024 / 03:11 PM IST

న్యూఢిల్లీ: న్యూస్ పోర్ట‌ల్ న్యూస్‌క్లిక్‌(NewsClick)పై ఇవాళ ఢిల్లీ పోలీసులు పాటియాలా హౌజ్ కోర్టులో ఛార్జ్‌షీట్ దాఖ‌లు చేశారు. రెండు ట్రంకు పెట్టెల్లో ఆ ఛార్జ్‌షీట్ డాక్యుమెంట్ల‌ను కోర్టుకు తీసుకువ‌చ్చారు. సుమారు 8 వేల పేజీల ఛార్జ్‌షీట్ ఉన్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వెబ్‌సైట్‌కు చెందిన ఎడిట‌ర్లు, వ్య‌వ‌స్థాప‌కులు, ఉద్యోగుల పేర్ల‌ను ఆ ఛార్జ్‌షీట్‌లో న‌మోదు చేశారు. అమెరికా వ్యాపార‌వేత్త నివెల్లి రాయ్ సింఘం పేరును కూడా ఆ ఛార్జ్‌షీట్‌లో జోడించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. చైనాకు అనుకూల ప్ర‌చారం నిర్వ‌హించేందుకు న్యూస్‌క్లిక్ సైట్‌కు నిధులు వ‌చ్చిన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి. ఉగ్ర‌వాద చట్టం యూఏపీఏ కింద ఆ సైట్‌పై కేసు బుక్ చేశారు. చైనా సంస్థ‌ల నుంచి సుమారు 80 కోట్ల‌ను న్యూస్‌క్లిక్ పోర్ట‌ల్ వ‌సూల్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

NewsClick UAPA case: Special Cell of Delhi Police will file chargesheet against the news portal NewsClick in Delhi’s Patiala House court, shortly

Police team brings chargesheet copy and relevant documents in a trunk to the court. pic.twitter.com/t4Ybpxtw07

