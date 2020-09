హైద‌రాబాద్‌: చ‌ంద్రుడిపైకి చంద్ర‌యాన్-3 మిష‌న్‌ను వ‌చ్చే ఏడాది ఆరంభంలోనే ప్ర‌యోగించ‌నున్న‌ట్లు భార‌త అంత‌రిక్ష శాఖ‌కు చెందిన స‌హాయ‌మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. ఆదివారం ఆయ‌న మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. చంద్ర‌యాన్-2తో పోలిస్తే చంద్ర‌యాన్‌-3 భిన్నంగా ఉంటుంద‌న్నారు. చంద్ర‌యాన్‌-3లో ఆర్బిట‌ర్ ఉండ‌ద‌న్నారు. కానీ ఆ ప్రాజెక్టులో ల్యాండ‌ర్‌, రోవ‌ర్ ఉన్నాయ‌న్నారు. 2021 మొద‌ట్లోనే చంద్ర‌యాన్‌-3ను ప్ర‌యోగించ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు. చంద్ర‌యాన్‌-2ను 2019లో ఇస్రో ప్ర‌యోగించిన విష‌యం తెలిసిందే. వాస్త‌వానికి చంద్ర‌యాన్‌-3ని 2020లో లాంచ్ చేయాల‌నుకున్నారు. కానీ క‌రోనా వైర‌స్ వ‌ల్ల ఆ ప్లాన్ ఆల‌స్య‌మ‌కైంది. లాక్‌డౌన్ వ‌ల్ల చంద్ర‌యాన్‌-3 ప్రాజెక్టు ప‌నులు నిలిచిపోయాయి.



చంద్ర‌యాన్‌-2ను 2019 జూలై 22న ప్ర‌యోగించారు. సెప్టెంబ‌ర్ 7వ తేదీన విక్ర‌మ్ ల్యాండ‌ర్ చంద్రుడిపై కుప్ప‌కూలింది. కానీ ఆర్బిటార్ మాత్రం డేటాను పంపిస్తూనే ఉన్న‌ది. అయితే మ‌రోవైపు 2008లో ప్ర‌యోగించిన చంద్ర‌యాన్‌-1 పంపిన ఫోటోలు తాజాగా ఓ కొత్త విష‌యాన్ని తేల్చాయి. చంద్రుడి ద్రువాలు తుప్పుప‌ట్టిపోతున్న‌ట్లు ఆ ఫోటోలు వెల్ల‌డించాయి. నాసా శాస్త్ర‌వేత్త‌లు దీన్ని ద్రువీక‌రించారు.



"Launch of Chandrayaan-3 may now take place somewhere in early 2021," says Minister of State for Space Dr Jitendra Singh.



Chandrayaan-3 will be a mission repeat of Chandrayaan-2 & will include a Lander and Rover similar to that of Chandrayaan-2, but will not have an orbiter. pic.twitter.com/yy43vBavgk