మాస్కులు, పీపీఈ, టెస్టు కిట్లపై కస్టమ్‌ డ్యూటీ మినహాయింపు

న్యూఢిల్లీ : దేశం నలుమూలల విస్తరించిన కరోనా వైరస్‌ను నియంత్రించేందుకు కేంద్రంతో పాటు అన్ని రాష్ర్టాలు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో రాష్ర్టాలకు అత్యవసర ప్యాకేజీ కింద రూ. 15 వేల కోట్లను కేంద్రం కేటాయించింది. ఈ నిధులను మూడు దశల్లో ఖర్చు చేయనున్నారు.

తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో నిర్ణయం తీసుకుంది. వెంటిలేటర్స్‌, మాస్కులు, పీపీఈ కిట్లు, కొవిడ్‌-19 టెస్టు కిట్లపై హెల్త్‌ సెస్‌, బేసిక్‌ కస్టమ్‌ డ్యూటీని మినహాయింపు చేస్తూ కేంద్రం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2020, సెప్టెంబర్‌ 30వ తేదీ వరకు కస్టమ్‌ డ్యూటీ, హెల్త్‌ సెస్‌కు మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు కేంద్రం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ సమయం నుంచే మినహాయింపు అమల్లోకి వస్తుందని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.



Centre has granted exemption from Basic Customs Duty & Health cess, on the import of the following goods, with immediate effect - ventilators, Face masks, surgical masks, PPEs, #COVID19 test kits,inputs for their manufacture. Exemption available upto 30th Sept 2020: Govt of India pic.twitter.com/b5TtnWHmOx