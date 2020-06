న్యూఢిల్లీ: ఆరేబియా స‌ముద్రంలో ఏర్ప‌డిన అల్ప‌పీడ‌నం వాయుగుండంగా అనంత‌రం తుఫాన్‌గా మారి తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న‌ది. ఉత్త‌ర మ‌హారాష్ట్ర‌, గుజ‌రాత్ తీర ప్రాంతాల్లో ఈ తుఫాను తీరం దాటే అవ‌కాశం ఉంద‌ని భార‌త వాతావ‌ర‌ణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఐఎండీ అధికారులు ఈ తుఫానుకు నిస‌ర్గ అని పేరు కూడా పెట్టారు. ఈ నిస‌ర్గ తుఫాను జూన్ 3న తీరాన్ని తాకే అవ‌కాశం ఉంద‌ని ఐఎండీ వెల్ల‌డించ‌డంతో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షా వివిధ విభాగాల ఉన్న‌తాధికారుల‌తో స‌మీక్ష స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. NDMA, NDRF, IMD, ఇండియ‌న్ కోస్ట్‌గార్డ్‌కు చెందిన సీనియ‌ర్ అధికారుల‌తో స‌మావేశ‌మై తుఫాను ప్ర‌స్తుత స్థితి, దాని ప్ర‌భావం, తీసుకోవాల్సిన ముందుజాగ్ర‌త్త చ‌ర్య‌లు త‌దిత‌ర అంశాల‌పై చ‌ర్చించారు.

