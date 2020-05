హైద‌రాబాద్‌: ఆరోగ్య‌సేతు యాండ్రాయిడ్ యాప్‌కు సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్‌ను కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం బ‌హిరంగంగా రిలీజ్ చేసింది. యాప్‌లో స‌మ‌స్య‌లు ఉన్న‌ట్లు వ‌స్తున్న ఆరోప‌ణ‌ల నేప‌థ్యంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ది. ఆరోగ్య సేతు యాప్‌తో క‌రోనా వైర‌స్ రోగుల‌కు గుర్తించే వీలు ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే వైర‌స్ ట్రేసింగ్ యాప్‌లో ఎమైనా బ‌గ్స్ కానీ, లోపాలను కానీ గుర్తిస్తే, వారికి న‌గ‌దు రివార్డు ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు కేంద్రం ప్ర‌క‌టించింది. ఆరోగ్య సేతు యాప్ సోర్స్ కోడ్‌ను ప‌బ్లిక్ చేయ‌డం ప‌ట్ల కాంగ్రెస్ ఎంపీ శ‌శిథ‌రూర్ స్వాగ‌తం ప‌లికారు. ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఆరోగ్య‌సేతు యాప్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతానికి 115 మిలియ‌న్ యూజ‌ర్లు ఆ యాప్‌ను వినియోగిస్తున్నారు.

ఆరోగ్య‌సేతు సోర్స్ కోడ్ రిలీజ్ చేసిన అంశంపై ఐటీ సెక్ర‌ట‌రీ అజ‌య్ ప్ర‌కాశ్ సాహానే స్పందించారు. అయితే ప్ర‌స్తుతం కోడింగ్‌ను పూర్తి స్థాయిలో క్లీన్ చేశార‌ని, స‌ర్వ‌ర్ ఫంక్ష‌నింగ్ కోసం కూడా కోడ్‌ను రిలీజ్ చేయ‌నున్నామ‌ని, ఇత‌ర దేశాలు కూడా ఈ యాప్‌ను వాడుకునేందుకు త‌యారు చేస్తున్నామ‌ని అజయ్ ప్రకాశ్ తెలిపారు. నేష‌న‌ల్ ఇన్‌ఫ‌ర్మాటిక్స్ సెంట‌ర్ ఈ యాప్‌ను డెవ‌ల‌ప్ చేసింది. అయితే యాప్‌ను స‌మీక్షించిన త‌ర్వాత దాంట్లో లోపాలు ఉన్న‌ట్లు గ్ర‌హించామ‌ని ఎన్ఐసీ డైర‌క్ట‌ర్ నీతూ వ‌ర్మ తెలిపారు. లోపాల‌ను గుర్తించి స‌వ‌రించే వారికి బ‌హుమ‌తి కూడా ఇవ్వ‌నున్నారు. సెక్యూర్టీ లోపాలు, సోర్స్ కోడ్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ క్యాట‌గిరీల్లో బ‌గ్స్‌ను ప‌ట్టిన‌వారికి 3 ల‌క్ష‌ల రివార్డు ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు కేంద్రం పేర్కొన్న‌ది.



This is a welcome development! Centre shifts stance, releases source code for #AarogyaSetu app:https://t.co/mrxY1EskgF

Govt’s internal assessment found potential vulnerabilities in the app, called for developers to attempt to solve the concerns in a detailed technical document.