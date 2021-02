కోల్‌క‌తా : తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ, సీఎం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్‌ బెనర్జీ ఇంటికి మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం సీబీఐ అధికారులు వ‌చ్చారు. కోల్ స్కాం కేసులో ఆయ‌న భార్య రుజిరా బెన‌ర్జీకి ఇప్ప‌టికే స‌మ‌న్లు జారీ చేసిన నేప‌థ్యంలో ఆమెను ఇవాళ విచారించ‌నున్నారు. అభిషేక్ బెన‌ర్జీ ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు రావ‌డం ఇది రెండోసారి. గ‌త ఆదివారం కూడా సీబీఐ అధికారులు అభిషేక్ నివాసానికి కోల్ స్కాంపై రుజిరాను ప్ర‌శ్నించారు.



కోల్‌క‌తాలోని అభిషేక్‌ ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు రావ‌డంతో.. బెంగాల్ సీఎం మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ కూడా అక్క‌డికి వెళ్లారు. తృణ‌మూల్ ఇంటి వ‌ద్ద పోలీసులు భారీ బందోబ‌స్తు ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ కేసునకు సంబంధించి నాలుగు జిల్లాల్లో 13 చోట్ల శుక్రవారం తనిఖీలు చేశారు. పురులియా, బంకురా, పశ్చిమ బర్ధమాన్, కోల్‌కతాలో పలు చోట్ల సోదాలు చేశారు. బొగ్గు స్మగ్లింగ్‌ కోసం మైనింగ్‌ సంస్థల నుంచి అభిషేక్‌ బెనర్జీ కుటుంబానికి ముడుపులు అందినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.



పశ్చిమ బెంగాల్‌లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం మమతా మేనల్లుడైన అభిషేక్‌ బెనర్జీ కుటంబంపై సీబీఐని కేంద్రంలోని బీజేపీ ఉసిగొల్పిందని ఆ పార్టీ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.



#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee arrives at nephew and TMC leader Abhishek Banerjee's residence



Abhishek's wife, Rujira, is expected to answer CBI's queries today in connection with the coal scam case pic.twitter.com/srmLo7awiW