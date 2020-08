వినియోగ‌దారులు ప్ర‌తిరోజూ జంతువుల‌కు సంబంధించిన అద్భుత‌మైన వీడియోల‌ను పంచుకుంటారు. ఇవి నెటిజ‌న్ల‌ను బాగా ఆక‌ట్టుకుంటాయి. ఇటీవ‌ల 'ఫీల్ గుడ్ పేజ్'‌గా క‌లిగున్న ట్విట‌ర్ యూజ‌ర్ 'అక్కి' పిల్లి వీడియోను షేర్ చేశాడు. దీని ప్ర‌త్యేక‌త తెలిస్తే ఆశ్చ‌ర్య‌పోతారు. రెండు కాళ్ల‌ను నేల‌కు ఆనిచ్చి, ముందున్న రెండు కాళ్ల‌తో ఫ్రిడ్జ్‌ బ‌ట‌న్ ప్రెస్ చేసి కూల్ వాట‌ర్ తాగుతున్న‌ది పిల్లి.

11 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో పిల్లి నీటిని తాగ‌డం చూడ‌వ‌చ్చు. 'మీరు ఏ ప‌నైనా చేస్తుంటే వాటిని ఆపి వెంట‌నే ఈ పిల్లి వీడియో చూసేయండి' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 26 వేలమంది వీక్షించారు. మ‌రి ఈ పిల్లి తెలివితేట‌ల్ని మీరు కూడా చూసేయండి.

Stop everything you are doing and see this cat drinking water from the water cooler: pic.twitter.com/OBjtYzNMnL