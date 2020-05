హైద‌రాబాద్‌: పంజాబ్‌లో కారు న‌డిపిన‌ ఓ యువ‌కుడు బీభ‌త్సం సృష్టించాడు. జ‌లంధ‌ర్‌లో ఓ చెక్ పాయింట్ వ‌ద్ద కారు ఆప‌గా.. అత‌ను ఏఎస్ఐ ముల్క్ రాజ్‌ను కారుతో లాక్కెళ్లాడు. ఎర్టిగా కారులో ఉన్న ఆ కుర్రాడి తండ్రి కింద‌కు దిగి పోలీసుల‌తో మాట్లాడుతుండ‌గానే.. కారు బ్యానెట్ ముందు ఏఎస్ఐ ముల్క్ రాజ్ నిల‌బ‌డి ఉన్నాడు. ఈ స‌మ‌యంలో ఎందుకు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చార‌ని పోలీసులు విచారిస్తున్న స‌మ‌యంలోనే డ్రైవ‌ర్ సీటులో ఉన్న 20 ఏళ్ల అన్‌మోల్ మెహిమి కారును ముందుకు న‌డిపాడు. దీంతో బ్యానెట్‌ను ప‌ట్టుకుని వేలాడుతూ అలాగే కారుతో వెళ్లాడు ఏఎస్ఐ. ఇక చెక్ పాయింట్ వ‌ద్ద ఉన్న పోలీసులు ఆ కారును వెంటాడారు. చివ‌ర‌కు పోలీసులు ఆ కారును ప‌ట్టుకున్నారు. అన్‌మోల్‌ను అరెస్టు చేశారు. తండ్రీకొడుకులు ఇద్ద‌రిపై హ‌త్యాయ‌త్నం కింద కేసు బుక్ చేసిన‌ట్లు డీజీపీ దిన‌క‌ర్ గుప్తా తెలిపారు.

Jalandhar based Anmol Mehmi, driver of Ertiga vehicle,which almost ran over ASI Mulkh Raj & his father Parminder Kumar (car owner) have been arrested and booked for attempt to murder and under other charges: Dinkar Gupta, DGP Punjab Police https://t.co/TcJP9jm1FW