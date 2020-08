ఇటీవల కాలిఫోర్నియా అడవి మంటలతో నాశనమైంది. వీటిని ఆర్పేందుకు వ‌చ్చిన అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది ముందు వ‌రుస‌లో నిల‌బ‌డి ఉన్నారు. ఈ స‌మ‌యంలో ఒక్క‌సారిగా ఎద్దులు వీరి మీద‌కు దాడి చేసేలా వ‌చ్చాయి. ఇదంతా కెమెరాలో రికార్డు అయింది. ఈ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయ‌గా వైర‌ల్ మారింది.

దీనిని వెంచురా కంట్రీ ఫైర్ ట్విట్టర్ పేజీలో పోస్ట్ చేశారు. ట్రక్‌లో ఉన్న వ్యక్తి వెంటాడుతున్న వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. అతను తన ముందున్న‌ దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు 'ఓహ్ మై గాడ్' అని అర‌వ‌డం విన్నాడు. జంతువులు అగ్నిమాపక సిబ్బందిని వెంబడించడంతో నెటిజ‌న్లు భ‌యానికి గుర‌య్యారు.

#LakeFire; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7