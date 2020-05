లష్కరే ఉగ్రవాది అరెస్ట్‌

శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని బుద్గాంలో లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాది వసీం ఘనీని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బుద్గాం పోలీసులు, ఇండియన్‌ ఆర్మీ సంయుక్తంగా జరిపిన తనిఖీల్లో లష్కరే ఉగ్రవాది పట్టుబడ్డాడు. ఉగ్రవాదులకు సాయం చేస్తున్న మరో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు జమ్మూకశ్మీర్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ముగ్గురు ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడంతో పాటు ఆయుధాల సరఫరాకు తోడ్పాటును ఇస్తున్నట్లు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.



Budgam Police and Indian Army's 53RR has arrested a top LeT terror associate Wasim Ganie of Beerwah along with 3 over ground workers. This group was involved in providing shelter and logistic support to terrorists in the area: Jammu and Kashmir Police