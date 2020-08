క‌రోనా నేప‌థ్యంలో ప్ర‌తిఒక్క‌రూ మాస్కులు, సామాజిక దూరం, శానిటైజ‌ర్ వాడుతూ ఉండాలి. అయితే క‌రోనా పేషంట్ల‌కు వైద్యం చేసే వైద్యులు మాత్రం హాస్పిట‌ల్‌లో ఉన్నంతసేపు పీపీఈ కిట్లు ధ‌రించి ఉండాల్సిందే. ఇంట్లో లూజుగా ఉండే బ‌ట్ట‌లు వేసుకొని ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటేనే అబ్బా.. ఏంటి ఈ చెమ‌ట అంటూ విసుక్కుంటాం. అలాంటిది ఉద‌యం మొద‌లుకొని సాయంత్రం వ‌ర‌కు ఈ కిట్ల‌తో వైద్యులు స‌త‌‌మ‌త‌మ‌వుతున్నారు. వారికి ఈ ప‌రిస్థితి రావ‌డానికి కార‌ణం మ‌న‌మే. ఇంట్లోనే కూర్చుని క‌రోనా త‌రిమికొడ‌దాం అంటే ఎవ‌రూ విన‌రు. పాపం ఈ మహిళా వైద్యురాలు డ్యూటీ అయిపోయిన త‌ర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుందాం అని వ‌చ్చి కుర్చీలో కూర్చున్న‌ది.

అంతే.. కుర్చీ కింద‌కి నీరు జారుతున్న‌ది. వాటిని ప‌ట్టితే బ‌కెట్లు కూడా నిండుతాయేమో. ఆ నీటిని చూస్తే వ‌ర్షంలో త‌డిచొచ్చిందేమో అనుకుంటారు. ఇవేవీ కాదు. అస‌లు అవి నీరు కూడా కాదు. చె‌మ‌ట‌. పీపీఈ కిట్లు ఎక్కువ స‌మ‌యం ధ‌రించ‌డం వ‌ల్ల గాలి ఆడ‌క వ‌చ్చిన చెమ‌ట‌. ఈ ఒక్క సంఘ‌ట‌న చాలు వైద్యులు ప‌డుతున్న క‌ష్టం గురించి వివ‌రించ‌డానికి. ఈ సంఘ‌ట‌న చైనాలో చోటుచేసుకున్న‌ది. అయితే ఇది ఒక్క చైనాలోనే కాదు మ‌న ఇండియాలో కూడా ఉంది. మ‌హారాష్ట్ర‌కు చెందిన వైద్యురాలి ప‌రిస్థితిని ఈ వీడియోలో చూడండి. ఈ వీడియోను ప్ర‌తిక్ అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న‌ది.

Humid air, high temperature of mumbai and low grade ppe kit given to staff of government hospitals exhausting them, literally sweat is dripping from suite. At ground level condition is worst. @mybmc @CMOMaharashtra @PMOIndia @MoHFW_INDIA @ANI @abpmajhatv @Shehzad_Ind pic.twitter.com/RHLANio36J