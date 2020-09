కోల్‌క‌తా: బ‌ంగ్లాదేశ్ స‌రిహ‌ద్దుల్లో అక్ర‌మంగా త‌ర‌లిస్తున్న 14.6 కిలోల వెండి ప‌ట్టుబ‌డింది. ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ దక్షిణ స‌రిహ‌ద్దుగుండా బంగ్లాదేశ్‌లోకి వెండి ఆభ‌ర‌ణాల‌ను త‌ర‌లిస్తుండ‌గా బీఎస్ఎఫ్ బ‌ల‌గాలు ప‌ట్టుకున్నాయి. వెండి ఆభ‌ర‌ణాల‌ను సీజ్ చేసి నిందితుల‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స‌రిహ‌ద్దు జిల్లా అయిన ఉత్త‌ర 24 ప‌ర‌గ‌ణ‌లోని హ‌కీంపూర్ ఔట్‌పోస్ట్ వ‌ద్ద ఈ వెండిని సీజ్ చేశారు. ప‌ట్టుబ‌డిన వెండి ఆభ‌ర‌ణాల్లో వివిధ సైజుల‌, మోడ‌ళ్ల‌లోగ‌ల‌ ప‌ట్టా గొలుసులు, చిన్న పిల్ల‌లు గ‌జ్జెలు త‌దిత‌ర వ‌స్తువులు ఉన్నాయి. ఈ వెండి విలువ సుమారు రూ.6,47,154 ఉంటుంద‌ని బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు అంచ‌నా వేశారు.

West Bengal: BSF troops of South Bengal Frontier yesterday seized 14.6 kg silver ornaments worth Rs. 6,47,154 while being smuggled to Bangladesh. The smuggling was being attempted in the area of responsibility of Border Out Post, Hakimpur North 24 Paragana border district. pic.twitter.com/2r9jcM6D0K