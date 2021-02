భువ‌నేశ్వ‌ర్ : ఒడిశాలోని మ‌ల్కాన్‌గిరి జిల్లాలో బీఎస్ఎఫ్ ద‌ళాలు, స్థానిక పోలీసులు క‌లిసి సంయుక్తంగా కూంబింగ్ నిర్వ‌హించారు. క‌దాలిబంద అట‌వీ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ నిర్వ‌హిస్తుండ‌గా, మావోయిస్టుల‌కు సంబంధించిన భారీ డంప్ ల‌భ్య‌మైంది. ఐదు కేజీల టిఫిన్ బాంబు, రెండు ఐఈడీ బాంబులు, మావోయిస్టు యూనిఫాం, వైర్లు, బ్యాట‌రీల‌ను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. టిఫిన్ బాంబు, ఐఈడీ బాంబుల‌ను బీఎస్ఎఫ్ ద‌ళాలు నిర్వీర్యం చేశాయి. మావోయిస్టు డంప్ ల‌భ్యం కావ‌డంతో ఆ ప్రాంతంలో ముమ్మ‌రంగా పోలీసులు త‌నిఖీలు చేస్తున్నారు.



BSF foiled a Maoist attack bid during a routine combing op & recovered explosives dumped in Kadalibandha forest under Jodamba PS in Malkangiri dist. 5kg tiffin bombs, 2 pressure IEDS, 1 Maoist uniform, wires & batteries seized. BSF defused tiffin bombs & IEDs later: BSF #Odisha pic.twitter.com/ctbSZhr8mu