చెల్లి పరీక్ష కోసం అన్న ట్వీట్‌..

మౌ: ‘రైలు ఆలస్యమైతే మా చెల్లె పరీక్ష రాయలేదు. దయచేసి తొందరగా రండి’ అంటూ యూపీలోని మౌ ప్రాంతానికి చెందిన నజియా తబస్సమ్‌ సోదరుడు జమాల్‌ భారతీయ రైల్వేను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ట్వీట్‌ చేశాడు. నిమిషాల్లోనే రిైప్లె వచ్చింది. తర్వాత అతని చెల్లెలు తబస్సమ్‌కు ఫోన్‌ వెళ్లింది. ‘మీరేమీ బాధపడకండి. మిమ్మల్ని సకాలంలో గమ్యం చేర్చే బాధ్యత మాది’ అని రైల్వే అధికారులు ఆమెకు హామీనిచ్చారు. అన్నట్టుగానే 45 నిమిషాల ముందే గమ్యానికి చేర్చారు. తబస్సమ్‌ బేసిక్‌ టీచర్‌ సర్టిఫికెట్‌ పరీక్ష కోసం వారణాసికి రైలు టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకొంది. ఉదయం 6.25 గంటలకే రావాల్సిన రైలు ..పొగమంచు కారణంగా ఆలస్యమైంది. తబస్సమ్‌ సోదరుడి ట్వీట్‌తో రైలు వేగం పెంచారు.

Train is delayed by 02:27 hrs. And my sister's exam will start from 12 O'clock in Varanasi.

So please help to reach.

Train No. 05111

PNR. 2215697237@RailwaySeva pic.twitter.com/Ww4Mi5vuRn