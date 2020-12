కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ రాష్ట్రం ప‌శ్చిమ వ‌ర్ధ‌మాన్ జిల్లా అస‌న్‌సోల్‌లో బీజేపీ ర్యాలీ నిర్వ‌హిస్తుండ‌గా బాంబు దాడి జ‌రిగింది. అయితే, ఈ బాంబు దాడి ఎవ‌రు, ఎవ‌రిపై చేశార‌నే విష‌యంలో స్ప‌ష్ట‌త కొర‌వ‌డింది. తృణ‌మూల్ కార్య‌క‌ర్త‌లే త‌మ‌పై బాంబు దాడికి పాల్ప‌డ్డార‌ని బీజేపీ చెబుతుండ‌గా, బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌లే త‌మ‌పై దాడి చేసి బాంబు విసిరార‌ని తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తున్న‌ది. తాము ర్యాలీ నిర్వ‌హిస్తుండ‌గా తృణ‌మూల్ గూండాలు త‌మ‌పై బాంబు విసిర దాడి చేశార‌ని, ఈ దాడిలో త‌మ కార్య‌క‌ర్తలు ఏడుగురికి గాయాల‌య్యాయ‌ని బీజేపీ స్థానిక నేత ల‌ఖ‌న్ గౌరీ చెప్పారు.



తృణ‌మూల్ కార్య‌క‌ర్త‌లు త‌మ‌పై దాడి చేస్తున్న‌ప్పుడు అక్క‌డే ఉన్న పోలీసులను స‌హాయం కోరినా వారు స్పందించ‌లేద‌ని ల‌ఖ‌న్ గౌరీ ఆరోపించారు. కాగా, బీజేపీ ఆరోప‌ణ‌ల‌ను తృణ‌మూల్ కొట్టిపారేసింది. బీజేపీ ర్యాలీలోనే కొందరి ద‌గ్గ‌ర బాంబులు ఉన్నాయ‌ని, తాము ఇంటింటికి తిరిగి ప్ర‌భుత్వ ప‌థకాల‌పై ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌గాహ‌న క‌ల్పిస్తుండ‌గా ర్యాలీలో ఉన్న బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌లు త‌మ‌పై బాంబు విసిరి దాడికి పాల్ప‌డ్డార‌ని స్థానిక‌ తృణ‌మూల్ నేత విధాన్ ఉపాధ్యాయ్ ఆరోపించారు.

BJP had a rally in which people were carrying bombs. Some of our people were in the vicinity & carrying out a local govt scheme drive. Meanwhile, the BJP workers attacked us under the guise of the rally. We condemn this: Bidhan Upadhyay, TMC https://t.co/uZLmiZNyyj pic.twitter.com/DqePl2czRp