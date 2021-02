ముంబై : మ‌హారాష్ర్ట రాజ‌ధాని ముంబైలోని వ‌ర్లిలో బృహ‌ణ్ ముంబై కార్పొరేష‌న్ సుందరీక‌ర‌ణ ప‌నులు చేప‌ట్టింది. వ‌ర్లిలోని ప‌లు ప్రాంతాల‌ను సుంద‌రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ప‌లు చోట్ల ఉన్న గోడ‌ల‌పై అద్భుత‌మైన పెయింటింగ్‌ను వేయిస్తున్నారు. ఇదంతా చేసేది ఎవ‌రో తెలిస్తే ఆశ్చ‌ర్య‌పోవాల్సిందే. వ‌ర్లి సుంద‌రీక‌ర‌ణ‌లో ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల‌ను బీఎంసీ భాగ‌స్వామ్యం చేసింది. వాల్ పెయింటింగ్స్ అద్భుతంగా వేస్తున్నారు ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్లు. 80 నుంచి 100 ప్రాంతాల్లో ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్లు వేసిన పెయింటింగ్ చూప‌రుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది.



ఈ సంద‌ర్భంగా ఓ ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ మాట్లాడుతూ.. తాను స్కూల్‌కు వెళ్లిన‌ప్పుడు పెయింటింగ్ మామూలుగా వేసేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు పెయింటింగ్‌లో అద్భుత‌మైన నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకున్నాను. ఈ ప్రాజెక్టులో గ‌త నాలుగైదు సంవ‌త్స‌రాల నుంచి కీల‌కంగా ఉన్నాను. తాము వేసిన పెయింటింగ్స్‌కు ప్ర‌జ‌ల నుంచి మంచి ఆద‌ర‌ణ ల‌భిస్తోంద‌ని తెలిపింది.

Maharashtra: Members of transgender community paint wall in Worli area of Mumbai



"I wasn't good at drawing in school. I practised & improved my skill. I joined the project 4-5 years ago & have been painting walls at different locations," says a member of the community (24.02) pic.twitter.com/xHRV7CD9eA