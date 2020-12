‘ప్రాంతీయ పార్టీలను నాశనం చేయడమే బీజేపీ లక్ష్యం’

హైదరాబాద్‌ : ప్రాంతీయ, చిన్నాచితకా పార్టీలు బీజేపీకి నచ్చవని వాటిని నాశనం చేయడమే ఆ పార్టీ లక్ష్యమని ఆర్జేడీ సీనియర్‌ నాయకుడు, బీహార్‌ మాజీ స్పీకర్‌ ఉదయ్‌ నారాయణ్‌ చౌదరి విమర్శించారు. మంగళవారం ఆయన పాట్నాలో మీడియాతో మాట్లాడారు. బీహార్‌ సీఎం, జేడీయూ అధ్యక్షుడు నితీశ్‌ కుమార్‌ ఎన్డీఏ కూటమిని వీడి మహఘట్‌బంధన్‌లో చేరి తేజస్వి యాదవ్‌ను ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

నితీశ్‌కుమార్‌ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి రావాలని, విపక్షాలకు ఆయన నాయకత్వం వహించాలని కోరారు. సమయం చూసుకొని బీజేపీ సైతం జేడీయూను వదిలించుకోవాలని చూస్తున్నదని ఆయన ఆక్షేపించారు. బీహార్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, జేడీ(యూ) కూటమిగా పోటీ చేసి విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. జేడీ(యూ) తక్కువ సీట్లకే పరిమితమైనా బీజేపీ అధిష్ఠానం నితీశ్‌ కుమార్‌ను సీఎం కుర్చీపై కూర్చోబెట్టింది.



#WATCH BJP doesn't like smaller parties & wants to destroy their entity. BJP wants JD(U) to quit NDA. We appeal to Nitish Kumar to leave NDA, join Mahagathbandhan, & make Tejashwi Yadav the CM. He should enter national politics & lead the opposition: RJD's Uday Narayan Choudhary pic.twitter.com/NRSBevIVqi