తిరువ‌నంత‌పురం: బ‌ంగారం స్మ‌గ్లింగ్ కేసు కేర‌ళలో ఇంకా దుమారం రేపుతూనే ఉన్న‌ది. కేర‌ళ ప్ర‌భుత్వంలోని కొంద‌రు కీల‌క నేత‌ల‌కు ఈ స్మ‌గ్లింగ్‌తో సంబంధం ఉన్న‌ద‌న్న వార్త‌లు వెల్లువెత్తుతున్న నేప‌థ్యంలో.. ప్ర‌తిప‌క్షాలు నిర‌స‌న‌లు, ఆందోళ‌న‌ల‌కు దిగుతున్నాయి. కేర‌ళ సీఎం పిన‌ర‌యి విజ‌య‌న్ ప‌ద‌వికి రాజీనామా చేయాల‌ని కేర‌ళ‌లోని కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేత‌లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలోనే రాష్ట్ర‌మంత్రి కేటీ జ‌లీల్‌కు కూడా బంగారం స్మ‌గ్లింగ్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్టు ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి.



దాంతో బీజేపీ యువ‌మోర్చా కార్య‌క‌ర్త‌లు భారీ సంఖ్య‌లో తిరువ‌నంత‌పురంలో ఆందోళ‌న‌కు దిగారు. రోడ్ల‌పై ర్యాలీలు తీశారు. అయితే, పోలీసులు ఆందోళ‌న‌కారుల‌ను ఆడ్డుకోవ‌డంతో ప‌రిస్థితి ర‌సాబ‌సాగా మారిపోయింది. పోలీసులు, ఆందోళ‌న‌కారుల మ‌ధ్య తోపులాట జ‌రిగింది. ప‌రిస్థితి అదుపుత‌ప్ప‌డంతో పోలీసులు ఆందోళ‌నకారుల‌పై వాట‌ర్ క్యాన‌న్‌లు, టియ‌ర్ గ్యాస్ ప్ర‌యోగించి చెద‌ర‌గొట్టారు. ‌ ‌

Kerala: BJP Yuva Morcha workers staged a protest in Thiruvananthapuram today demanding State Minister KT Jaleel's resignation over his alleged involvement in the gold smuggling case.



Police used water cannons & tear gas to disperse the protestors. pic.twitter.com/UpyMftHj0F