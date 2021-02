కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో భద్రతా సిబ్బందితో బీజేపీ కార్యకర్తలు ఘర్షణకు దిగారు. బరాక్‌పూర్‌లో బుధవారం నిర్వహించిన పరివర్తన్‌ యాత్రను నిలువరించడంపై ఆగ్రహించారు. సెక్యూరిటీ సిబ్బందిపైతో గొడవకు దిగి కర్రలతో దాడికి యత్నించారు. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు ఈ ఘర్షణలో తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం.



బుధవారం ఉదయం కాంచరపారా ప్రాంతం నుంచి పరివర్తన్‌ యాత్రను బీజేపీ ప్రారంభించింది. అయితే భద్రతా సిబ్బంది బారీకేడ్లను ఏర్పాటు చేసి యాత్రను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో ఆగ్రహించిన బీజేపీ కార్యకర్తలు వారితో ఘర్షణకు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు కార్యకర్తలు బారీకేడ్ల వద్ద ఉన్న భద్రతా సిబ్బందిపైకి కర్రలు ఎత్తారు. అనంతరం బారీకేడ్లను తొలగించి యాత్రను ముందుకు సాగనిచ్చారు.

