కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. బొగ్గు మాఫియాతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు బీజేపీలో చేరడాన్ని ఒక వర్గం కార్యకర్తలు వ్యతిరేకించారు. దీంతో ఇది రెండు వర్గాల మధ్య దాడికి దారితీసింది. ఈ సందర్భంగా కుర్చీలు కూడా విసురుకున్నారు. దుర్గాపూర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ కొత్త కార్యాలయాన్ని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దిలీప్ ఘోష్, ఆ పార్టీ ఎంపీ అర్జున్ సింగ్ కలిసి సోమవారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముందు ఈ ఘటన జరిగింది.



బొగ్గు మాఫియాతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు 2017 కార్పొరేషన్ ఎన్నికలలో పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడి చేశారని, బీజేపీ క్యాడర్‌పై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసే స్థాయికి కూడా వెళ్లారని పార్టీ వార్డు అధ్యక్షుడు అమిత్ యాదవ్ ఆరోపించారు. వారు బీజేపీలో చేరడాన్ని తాము వ్యతిరేకిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. అలాంటి వ్యక్తులను డబ్బుల కోసం పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు అనుమతించాలన్న నాయకుల నిర్ణయాన్ని బీజేపీ స్థానిక యూనిట్ వ్యతిరేకిస్తున్నదని అమిత్ యాదవ్ తెలిపారు.

కాగా బెంగాల్‌లో బీజేపీ పరిస్థితికి ఇది అద్దం పడుతున్నదంటూ కార్యకర్తల ఘర్షణ వీడియోను షేర్‌ చేసిన వ్యక్తి ఎద్దేవా చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా బెంగాల్‌ పర్యటన అనంతరం బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య విభేదాలు బయటపడ్డాయని విమర్శించారు.

Do you want to know what is the condition of #BJP in #Bengal?



See????????



Here's the video of clash between BJP workers in Paschim Bardhaman's Durgapur ahead of #DilipGhosh event.



Interestingly this happened hours after Union Home Minister #AmitShah left Bengal#AmitShahInBengal pic.twitter.com/iFQasHPYv8