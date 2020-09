మోదీ పుట్టినరోజు వేడుకలో అపశృతి

చెన్నై : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అపశృతి దొర్లింది. పటాకులు పేలడంతో దాదాపు డజనుకు పైగా కార్యకర్తలు గాయపడ్డారు. ఈ అపశృతికి సంబంధించిన వీడియోను సామ్ డేనియల్ స్టాలిన్ ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేయడంతో ఆలస్యంగానైనా వెలుగులోకి వచ్చింది.



నరేంద్ర మోదీ 70 వ పుట్టినరోజును తమిళనాడులోని చెన్నైలో గురువారం బీజేపీ కార్యకర్తలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీలియంతో నింపిన బెలూన్లను కార్యక్రమం వేదిక వద్ద గాలిలోకి వదిలేందుకు సిద్ధంగా ఉంచారు. ఇంతలో బాణసంచా కాల్చడంతో హీలియం బెలూన్లకు అంటుకుని ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో పన్నెండు మందికి పైగా కార్యకర్తలు గాయపడినట్లు సమాచారం. పేలుడుతో ఏం జరుగుతుందో తెలియక క్షణాల్లో గందరగోళం చెలరేగింది.

రద్దీగా ఉన్న రోడ్డుపై ప్రధాని మోదీ హోర్డింగ్ పెట్టి టపాసులు కాల్చేదుకు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే తమిళనాడులో కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ పట్టించుకోకుండా కార్యక్రమానికి హాజరైన నాయకులు, కార్యకర్తలు సురక్షిత దూరం పాటించకపోవడం విశేషం. కరోనా మహమ్మారి నిషేధ ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించిన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి చెప్పారు.

More than a dozen BJP workers injured in an explosion in Chennai as fireworks strike helium balloons they held during celebrations on PM Modi's birthday. The gathering was in violation of prohibitory orders in the city.. pic.twitter.com/WMPB7n1Rb2