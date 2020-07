శ్రీన‌గ‌ర్: ఇటీవ‌ల ఉగ్ర‌వాదుల కాల్పుల్లో మ‌ర‌ణించిన బీజేపీ నాయ‌కుడు వ‌సీంబారీ కుటుంబాన్ని ఆదివారం ఆ పార్టీ అగ్ర‌నేత‌లు ప‌రామ‌ర్శించారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర‌సింగ్‌, బీజేపీ జ‌న‌ర‌ల్ సెక్రెట‌రీ రామ్‌మాధ‌వ్‌, జ‌మ్ముక‌శ్మీర్ బీజేపీ అధ్య‌క్షుడు ర‌వీంద‌ర్ రైనా వ‌సీంబారీ కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌ను ప‌రామ‌ర్శించిన వారిలో ఉన్నారు. జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌ బీజేపీలో కీల‌క నేతగా ఉన్న వ‌సీంబారీని ఇటీవ‌ల ఉగ్ర‌వాదులు కాల్చిచంపారు. ఉగ్ర‌వాదుల కాల్పుల్లో వ‌సీంబారీతోపాటు అత‌ని సోద‌రుడు, తండ్రి కూడా హ‌త‌మ‌య్యారు.



Jammu & Kashmir: Union MoS Dr Jitendra Singh along with BJP General Secretary Ram Madhav and J&K BJP President Ravinder Raina meets family members of former Bandipora BJP president Wasim Bari, who was killed in a terrorist attack, along with his brother & father. pic.twitter.com/Zx86FfRROJ