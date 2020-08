శ్రీన‌గ‌ర్ : ఉగ్ర‌వాదుల చేతిలో భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీకి చెందిన స‌ర్పంచ్ దారుణ హ‌త్య‌కు గుర‌య్యాడు. ఈ దారుణ ఘ‌ట‌న జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లోని కుల్గాం జిల్లాలో గురువారం తెల్ల‌వారుజామున చోటు చేసుకుంది. ఖాజీగండ్ బ్లాక్‌లోని వీసు గ్రామ స‌ర్పంచ్ స‌జ‌ద్ అహ్మ‌ద్ ఖాంద‌య్‌పై ఉగ్ర‌వాదులు కాల్పులు జ‌రిపారు. తీవ్ర గాయాల‌పాలైన ఖాంద‌య్‌ను చికిత్స నిమిత్తం అనంత‌నాగ్‌లోని జీఎంసీ ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అప్ప‌టికే ఆయ‌న మృతి చెందిన‌ట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.



గ‌డిచిన 48 గంట‌ల్లో ఇది రెండోదాడి. ఆగ‌స్టు 4వ తేదీన బీజేపీ స‌ర్పంచ్ ఆరిఫ్ అహ్మ‌ద్‌పై ఉగ్ర‌వాదులు కాల్పులు జ‌రిపారు. దీంతో అత‌ను తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డాడు. ఈ ఏడాది జూన్ నెల‌లో కాంగ్రెస్ స‌ర్పంచ్ అజ‌య్ పండిత‌, జులైలో బీజేపీ నాయ‌కుడు వ‌సీం బ‌రి దారుణ హ‌త్య‌కు గురైన విష‌యం తెలిసిందే.

#UPDATE Sarpanch Sajad Ahmad Khanday, who was fired upon by terrorists, succumbs to his injuries. #JammuAndKashmir https://t.co/HAHyAR3Zf2