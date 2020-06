రాయ్‌పూర్‌ : గత పదేళ్ల నుంచి నక్సల్స్‌కు సాయం చేస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు జగత్‌ పూజారితో పాటు ఓ నక్సలైట్‌ను దంతెవాడ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిద్దరిని దంతెవాడ ఎస్పీ అభిషేక్‌ పల్లవ్‌ మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. గత పదేళ్ల నుంచి నక్సల్స్‌ను పూజారి రెగ్యులర్‌గా కలుస్తున్నాడని, వారికి అవసరమైన సరుకును రవాణా చేస్తున్నాడని తెలిపారు.

పూజారి ఆర్థికంగా వారికి అండగా ఉంటున్నట్లు ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. నక్సల్స్‌ ట్రాక్టర్‌ కొనేందుకు ప్లాన్‌ చేసినట్లు తమకు సమాచారం అందిందని ఆయన చెప్పారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు.. అన్ని చెక్‌పోస్టుల వద్ద తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే ఓ చెక్‌పోస్టు వద్ద కొత్త ట్రాక్టర్‌ను పోలీసులు గుర్తించారు. ట్రాక్టర్‌ను కొనేందుకు అవసరమైన డబ్బుపై పూజారిని ప్రశ్నించగా.. అతని నుంచి సమాధానం లేదని ఎస్పీ అభిషేక్‌ పల్లవ్‌ చెప్పారు.



On further investigation, it was found that Jagat Pujari (BJP leader) was supplying goods to naxals since last 10 yrs. He used to meet them regularly&supplied goods to them with the help of villagers. Jagat Pujari&a naxal arrested: Abhishek Pallav,SP Dantewada.#Chhattisgarh (2/2) pic.twitter.com/QwD6egJs79