బీజేపీ ప్రచారంలో అపశృతి.. దాల్‌ సరస్సులో షికారా బోల్తా

శ్రీనగర్‌: బీజేపీ ప్రచారంలో అపశృతి జరిగింది. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని ప్రసిద్ధ దాల్‌ సరస్సులో పడవలపై ప్రచారం చేస్తుండగా ఒకటి తిరగపడింది. దీంతో నీళ్లలో పడిన నలుగురు బీజేపీ నేతలు, మీడియా సిబ్బందిని స్థానికులు, రెస్క్యూ బృందాలు, పోలీసులు కాపాడారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లో జిల్లా అభివృద్ధి మండళ్ల(డీడీసీ)కు దశల వారీగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీనగర్‌లోని ప్రసిద్ధ దాల్‌ సరస్సులో పర్యాటకులు విహరించే పడవలైన షికారాలపై బీజేపీ ఆదివారం వినూత్నంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించింది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్‌, పలువురు బీజేపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. అయితే అందులోని ఒక పడవ ఒడ్డుకు సమీపిస్తుండగా బోల్తాపడింది. దీంతో అందులో ఉన్న నలుగురు బీజేపీ నేతలు, పలు మీడియా సంస్థలకు చెందిన సిబ్బంది నీళ్లలో పడ్డారు. రెస్క్యూ సిబ్బంది, పోలీసులు, స్థానికులు కలిసి వెంటనే వారిని కాపాడారు. అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడటంతో నేతలు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. కాగా, ఆదివారం డీడీసీ ఆరో దశ పోలింగ్‌ జరిగింది.



Boat carrying journalists capsizes during #BJP boat rally during DDC election campaign on Dal Lake in Srinagar, Kashmir. Journalists and activists rescued immediately. pic.twitter.com/PCBHl3U4jh