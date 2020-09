సిగ‌రెట్ ఎప్పుడూ మ‌నుషులే తాగాలా? ధూమ‌పానం వారికే సాధ్య‌మా! ఏం మేము చేయ‌లేమా అంటూ ఓ పీత ఒక రేంజ్‌లో సిగ‌రెట్ తాగుతున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది. పీతకి సిగ‌రెట్ తాగ‌డం ఎవ‌రు నేర్పించారో, ఎక్క‌డ చూసిందో కాని అచ్చం హీరోలా స్టైల్ కొడుతూ పొగ‌తాగింది. బీచ్‌లో అటుగా వెళ్తున్న కొంత‌మంది దీనిని చూసి ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు.

వెంట‌నే ఈ సంఘ‌ట‌న‌ను కెమెరాలో బంధించారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. మ‌నుషులు చేసే ప‌ర్యావ‌ర‌ణ కాలుష్యం వ‌ల్ల అమాయ పీత‌లు బ‌ల‌వుతున్నాయి. వీడియో చూసిన కొంద‌రు దీన్ని ఖండిస్తున్నారు. 31 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో పీత సిగ‌రెట్ తాగ‌డం చూడొచ్చు. దీన్ని ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 32 వేల‌మంది వీక్షించారు.

Cancer taking a cancerous puff ????????

This is like a bad dream. Our wastage being picked by crab. We can spoil any ecosystem with our attitude.... pic.twitter.com/HOhowVPgyM