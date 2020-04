పక్షులంతా ఒకచోట నుంచి మ‌రో ప్రాంతానికి వ‌ల‌స వెళ్తున్నపుడు క్ర‌మ‌ప‌ద్ద‌తిలో త‌మ ప్ర‌యాణాన్ని కొన‌సాగిస్తాయి. ప‌క్షుల స‌మూహంలో ఒక‌దానికొక‌టి క‌మ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంటాయి. కొన్ని సార్లు త‌మ ప్ర‌యాణంలో పక్షుల స‌మూహం కొత్త కొత్త విన్యాసాలు చేస్తుంటాయి. ఇటీవ‌లే ఓ ప‌క్షుల స‌మూహం ఆక‌ట్టుకునే విన్యాసాన్ని (ముర్మురేష‌న్) చేస్తూ ఉన్న వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ ట్విట్ట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశారు.

చండీగ‌ఢ్‌, సిమ్లా, ఊటి వంటి ప్రాంతాల్లో పక్షులు ఇలా విన్యాసాలు చేస్తుండ‌గా తీసిన వీడియో ఆన్ లై న్ లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ప‌క్షులు అప్ప‌డపుడు గుజరాత్ తో పాట ప‌లు ప్రాంతాలు ఇలా ముర్మురేష‌న్ ప‌ద్ద‌తిని అనురించ‌డం జ‌రుగుతుంది.

This video of Murmuration which I shared some days back is now viral on other platforms as well. With locations like Chandigarh, Ooty, Shimla etc. And relating it with Lockdown. It has no relation with lockdown whatsoever. Many such are seen normally. https://t.co/FXcJiXsSeZ