ఏనుగులకు కోట్ల ఆస్తిని రాసిచ్చిన యజమాని.. కారణం ఇదే!

తోబుట్టువులకు రూపాయి ఇవ్వాలంటేనే ఆలోచించే ఈరోజుల్లో.. టిక్‌టాక్‌లో లైక్స్‌ కోసం మూగజీవాలను క్రూరంగా హింసించేవాళ్లున్న సమాజంలో ఓ వ్యక్తి తన యావదాస్తిని పెంచుకుంటున్న ఏనుగులకు రాసిచ్చేశాడు. ఈ ఆస్తినంతా అభం సుభం తెలియని ఏనుగులు ఏం చేసుకుంటాయి? ఇతనికి ఏమైనా పిచ్చా అని అనుకున్నా.. విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత శభాష్‌ అంటున్నారు.

బీహార్‌లోని పాట్నాకు చెందిన అక్తర్‌ ఇమామ్‌కు ఏనుగులు అంటే చాలా ఇష్టం. తన 12 ఏండ్ల నుంచి మోతీ, రాణి అనే రెండు ఏనుగులను పెంచుకుంటున్నాడు. అలాగే అతనికి ఏసియన్‌ ఎలిఫాంట్‌ రిహాబిలిటేషన్‌ అండ్‌ వైల్డ్‌ యానిమల్‌ ట్రస్ట్‌ (AERAWAT) కూడా ఉంది. ఈ రెండు ఏనుగులలను వదిలి అక్తర్‌ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు. కుటుంబానికి దూరం అయిన అతనికి ఈ రెండే అన్ని. వీటిపై ఉన్న ప్రమతో అక్తర్‌ ఏనుగుల పేరు మీద ఏకంగా రూ. 5 కోట్ల ఆస్తిని రాసిచ్చాడు. పిచ్చిపట్టి ఏం రాసివ్వలేదు. అందుకు బలమైన కారణమే ఉంది అంటున్నాడు.

‘ఓ రోజు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నన్ను చంపడానికి రాత్రి సమయంలో చేతిలో గన్‌ పట్టుకొని ఇంటి ఆవరణలోకి వచ్చారు. గాఢ నిద్రలో ఉన్న నన్ను రక్షించడానికి ఇంట్లో ఎవరూ లేరు. అప్పుడు ఈ రెండు ఏనుగులే బిగ్గరగా అరిచి నన్ను నిద్రనుంచి మేల్కొనేలా చేశాయి. నిద్ర నుంచి బయట పడిన నేను దుండగలను చూసి గట్టిగా కేకలు వేశాను. దీంతో వాళ్లు పారిపోయాయి. ఆరోజు కనుక ఈ ఏనుగులు లేకపోయింటే నేను ప్రాణాలతో ఉండేవాడిని కాదు. అందుకే భార్య, బిడ్డలకు దూరంగా ఉన్న నాకు ఈ ఆస్తితో పనిలేదు. నా ప్రాణాలు కాపాడిన ఏనుగుల రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇంతకంటే గొప్పగా నేను ఏమి చేయలేను. నేను పోయిన తర్వాత ఏనుగులు అనాథ కాకూడదు. అందుకే నా ఆస్తిని ఏనుగులకు రాసిచ్చేశాను’ అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ ఏనుగులు చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి మొత్తం AERAWAT ట్రస్టుకు బదిలీ అవుతుంది. కారణం తెలిసిన తర్వాత అక్తర్‌ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

Bihar: Akhtar Imam, an animal lover from Patna, gives his entire property to his two elephants Moti & Rani. He says, "Animals are faithful, unlike humans. I've worked for the conservation of elephants for many years. I don't want that after my death my elephants are orphaned". pic.twitter.com/W64jYsED33