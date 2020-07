క‌రోనా వైరస్ నేప‌థ్యంలో వ్యాపారులు అంద‌రూ న‌ష్ట‌పోతున్నారు. ఈ స‌మ‌యంలో క‌ళాకారుల‌కు మాత్రం మంచి గిరాకీ త‌గులుతున్న‌ది. కొవిడ్‌-19 బారిన ప‌డ‌కుండా ఉండేందుకు మాస్క్ త‌ప్ప‌నిస‌రిగా వాడాలి. అందుకు ప్ర‌జ‌లు ప్ర‌త్యేకంగా మాస్కులు త‌యారు చేపించుకుంటున్నారు. కాట‌న్ మాస్కుల మీద హ్యాండ్ ప్రింట్ వేపించుకుంటున్నారు. ఇదే అదునుగా స‌రికొత్త డిజైన్ల‌తో క‌స్ట‌మ‌ర్ల మ‌న‌సు దోచుకుంటున్నారు క‌ళాకారులు. కానీ, బీహార్‌కు చెందిన మ‌ధుబ‌ని క‌ళాకారుడికి మాత్రం ఏ మాత్రం గిట్టుబాటు కావ‌డం లేదు. కొవిడ్‌-19 సంక్ష‌భం కార‌ణంగా ఒక నిమిషం కూడా తీరిక లేకుండా మాస్కులు త‌యారు చేసే ప‌నిలో నిమ‌గ్న‌మైపోయాడు. కానీ ఒక‌రు కూడా కొనుగోలు చేసేందుకు రావ‌డం లేద‌ని కుమార్ మిశ్రా త‌న బాధ‌ను వ్య‌క్తం చేశాడు.

మిశ్రాకు స‌హాయం చేసేందుకు ర‌చ‌యిత‌, కార్య‌క‌ర్త అద్వైత కాలా ముందుకు వ‌చ్చారు. మిశ్రా గురించి ట్విట‌ర్లో షేర్ చేశారు. అంతేకాదు మాస్క్‌లు కావాలంటే ఈ నెంబ‌ర్‌ను సంప్ర‌దించండి మీకు కొరియ‌ర్ చేస్తారు అని మిశ్రా మొబైల్ నెం. కూడా ఇచ్చారు. ఇక అంతే అప్ప‌టి నుంచి మిశ్రా మాస్కుల ఆర్డ‌ర్‌తో బిజీ అయిపోయాడు. మూడు పొర‌లున్న మాస్క్‌ను రూ. 50 చొప్పున అమ్ముతున్నాడు. మాస్కుల మీద మ‌ధుబ‌ని ప్రింట్ చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 300 నుంచి ఫోన్స్ వ‌చ్చాయ‌ట‌. ఆర్డ‌ర్ తీసుకునేందుకు కూడా స‌మ‌యం లేద‌ని వాపోతున్నాడు. 'మిశ్రా ఫోన్ లిప్ట్ చేయ‌డం లేదు. క‌నీసం మెసేజ్‌లు కూడా చూడ‌డం లేదు. క‌మ్యునికేష‌న్ లేకుండా ఆర్డ‌ర్ ఎలా ఇవ్వాలి' అని ప్ర‌జ‌లు ఆందోళ‌న చెందుతున్నారు. త్వ‌ర‌లో అన్ని ఆర్డ‌ర్లు పూర్తి చేస్తాన‌ని మిశ్రా స‌మాధానం ఇచ్చాడు. మిశ్రా కృషికి గాను బాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖ న‌టి ర‌వీనా టాండ‌న్ అభినందించారు.

From a friend..



Dear Friends ....A poor Madhubani painter in Bihar ....reached out for help ...he said that he can send these masks by courier ....each three layered cotton mask costs ₹50/-.

He can be contacted at 9899429912 - Raman Kumar Mishra....???? Pls share & support pic.twitter.com/xZZyY9Ifkc