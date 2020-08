ప‌నాజీ : గోవా నూత‌న గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా భ‌గ‌త్ సింగ్ కోశ్యారి ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేశారు. గ‌వ‌ర్న‌ర్ కోశ్యారి చేత హైకోర్టు చీఫ్ జ‌స్టిస్ దిప‌న్‌క‌ర్ ద‌త్తా ప్ర‌మాణం చేయించారు. ప‌నాజీలో జ‌రిగిన ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి గోవా సీఎం ప్ర‌మోద్ సావంత్ తో పాటు ప‌లువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఉన్న‌తాధికారులు హాజ‌ర‌య్యారు. బుధ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం ప‌నాజీకి చేరుకున్న గ‌వ‌ర్న‌ర్ కోశ్యారికి సీఎం ప్ర‌మోద్ ద‌బోలిం ఎయిర్‌పోర్టులో ఘ‌న స్వాగ‌తం ప‌లికిన విష‌యం తెలిసిందే.



గోవా గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా మ‌హారాష్ర్ట గ‌వ‌ర్న‌ర్ భ‌గ‌త్‌సింగ్ కోశ్యారికి అద‌న‌పు బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గిస్తూ రాష్ర్ట‌ప‌తి భ‌వ‌న్ ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసింది. గోవా గ‌వ‌ర్న‌ర్ స‌త్య‌పాల్ మాలిక్‌ను మేఘాల‌య గ‌వ‌ర్న‌ర్ గా బ‌దిలీ చేస్తూ రాష్ర్టప‌తి భ‌వ‌న్ ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

Goa: Bhagat Singh Koshyari takes oath as the new Governor of the state in Panaji.



He is also the Maharashtra Governor and has been given additional charge of the state. This comes after Satya Pal Malik was transferred & appointed as Governor of Meghalaya. pic.twitter.com/QANbfXWpD8