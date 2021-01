భారత్‌-యూకే మధ్య విమానాల పునరుద్ధరణ

హైదరాబాద్‌ : భారత్‌-యూకే మధ్య విమాన రాకపోకలపై తాత్కాలిక నిషేధాన్ని కేంద్రం ఎత్తేసింది. దీంతో ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి భారత్‌-యూకే మధ్య విమానాల రాకపోకలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. బ్రిటన్‌లో కరోనా కొత్త స్ట్రెయిన్‌ విజృంభనతో ఇరుదేశాల మధ్య విమాన రాకపోకలపై కేంద్ర నిషేధం విధించిన సంగతి తెలిసిందే.



ఈ నెల 23 వరకు వారానికి 15 విమాన సర్వీసులకు మాత్రమే కేంద్రం అనుమతి తెలిపింది. ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌ నుంచి మాత్రమే ఇరు దేశాల మధ్య విమాన సర్వీసులు నడవనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర పౌరవిమానాయనశాఖ మంత్రి హర్దీప్‌సింగ్‌ పూరి ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు.

It has been decided that flights between India & UK will resume from 8 Jan 2021.

Operations till 23 Jan will be restricted to 15 flights per week each for carriers of the two countries to & from Delhi, Mumbai, Bengaluru & Hyderabad only. @DGCAIndia will issue the details shortly